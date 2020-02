Grande vittoria di Giorgia Meloni: bloccati i finanziamenti alla Casa delle Donne (Di giovedì 6 febbraio 2020) E che non si dica che l’opposizione in parlamento non serve a niente: Giorgia Meloni esulta oggi su Twitter perché è riuscita nell’impresa di far bloccare i finanziamenti alla Casa delle Donne. È stato infatti dichiarato inammissibile stamattina l’emendamento presentato dai relatori al decreto Milleproroghe per finanziare con 900 mila euro nel 2020 la Casa internazionale delle Donne di Roma. L’inammissibilità è stata annunciata in avvio di seduta congiunta delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio alla Camera. Il Pd ha annunciato ricorso; le opposizioni hanno criticato la richiesta ritenendo che fosse un modo per aiutare la campagna elettorale del ministro Roberto Gualtieri alle suppletive di Roma. Piccolo dettaglio: la Casa Internazionale delle Donne a Trastevere era stata già affossata dal M5S Roma che aveva sfrattato la struttura che fornisce ... nextquotidiano

