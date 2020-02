Grande Fratello Vip | crisi di nervi per Serena Enardu | Merito gli schiaffi Tua

Grande Fratello Vip 2020 : Antonella Elia fa piangere Adriana Volpe : Scontro nella casa del Grande Fratello Vip 2020, dove Antonella Elia attacca Adriana Volpe che alla fine scoppia in lacrime. Antonella Elia caccia gli artigli al Grande Fratello Vip 2020 e fa piangere Adriana Volpe. La conduttrice le aveva solo chiesto un parere su Barbara Alberti ma la soubrette l'ha accusata di essere una manipolatrice. Adriana Volpe attraversa un momento difficile all'interno della casa, nonostante l'uscita di Rita Rusic. La ...

Adriana Volpe contro tutti nella casa | Pettegolezzi al Grande Fratello Vip : Le donne della casa del Grande Fratello Vip cominciano a non avere più simpatia per Adriana Volpe che è sola contro tutti. Dopo il litigio con Barbara Alberti, arriva una nuova coalizione femminile contro la donna alfa della casa, Adriana Volpe: nella notte si consumano Pettegolezzi nella panic room. Non è più simpatica nella casa […] L'articolo Adriana Volpe contro tutti nella casa | Pettegolezzi al Grande Fratello Vip proviene da ...

Grande Fratello Vip - il fratello di Pago contro Serena Enardu : "Egoista" : Pedro Settembre, fratello di Pacifico, in arte Pago, commenta, in esclusiva con il settimanale Spy in edicola da venerdì 7 febbraio, l'ingresso di Serena Enardu nella Casa del Grande fratello Vip 4:prosegui la letturaGrande fratello Vip, il fratello di Pago contro Serena Enardu: "Egoista" pubblicato su Gossipblog.it 06 febbraio 2020 17:39.

Andrea Montovoli vuole lasciare la casa del Grande Fratello Vip a causa di un segreto sul suo passato : Andrea Montovoli è uno dei concorrenti più amati di questo Grande Fratello Vip, ma nonostante tutto spesso sembra ‘frenato’. Ieri notte l’attore ha passato un po’ di tempo insieme all’amico Paolo Ciavarro e gli ha confessato che potrebbe lasciare la casa del GF Vip. Andrea ha detto di aver parlato di un suo segreto (probabilmente l’ha fatto in confessionale con gli autori) ed ha aggiunto che pensa di ...

Andrea Montovoli abbandona il Grande Fratello Vip 4?/ "Potrei andarmene - non sono..." : Andrea Montovoli abbandona il Grande Fratello Vip 2020? L'attore confessa tutto a Paolo Ciavarro: "potrei andarmene, non sono venuto qui...".

Grande Fratello Vip 2020 - un altro concorrente vuole abbandonare il gioco : «Non sono qui per infognarmi» : Dopo l'addio al Grande Fratello Vip di Carlotta Maggiorana, un altro concorrente minaccia di abbandonare il gioco e la casa più spiata d'Italia. In uno sfogo notturno un inquilino si...

Antonella Elia presto mamma | La vita dopo Pietro al Grande FratelloVip : La notizia del presunto tradimento di Pietro Delle Piane è stata data in diretta durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip. Da allora, in Antonella Elia riaffiora il desiderio di diventare presto mamma e torna a parlare del suo sogno irrealizzato con Pago e Serena Enardu. La vita dopo Pietro Delle Piane continua con […] L'articolo Antonella Elia presto mamma | La vita dopo Pietro al Grande FratelloVip proviene da www.meteoweek.com.

Grande Fratello Vip | Andrea Montovoli abbandona? “Me ne vado!” : Grande Fratello Vip | Andrea Montovoli ha confidato a Paolo Ciavarro di essere pronto ad abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini Questa quarta edizione del Grande Fratello Vip sembra essere caratterizzata dai continui abbandoni dei concorrenti scelti da Alfonso Signorini. Questa volta a voler abbandonare il gioco, dopo l’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana […] L'articolo Grande Fratello Vip | Andrea Montovoli ...

Grande Fratello Vip - Serena Enardu : "Pago... me lo merito?!" : Oggi, 6 febbraio 2020, a partire dalle 16:15, è andata in onda la nuova striscia quotidiana del 'Grande Fratello Vip'. Ecco i fatti salienti del daytime:prosegui la letturaGrande Fratello Vip, Serena Enardu: "Pago... me lo merito?!" pubblicato su Gossipblog.it 06 febbraio 2020 16:34.

Grande Fratello Vip : è scontro tra Adriana Volpe e Barbara Alberti : Adriana Volpe e Barbara Alberti hanno avuto un chiarimento che è diventato uno scontro. Le due gieffine ormai non si sopportano più. Ecco che cosa è successo GF Vip: è scontro tra Adriana Volpe e Barbara Alberti Già durante la nona puntata del Grande Fratello Vip Barbara Alberti aveva parlato con Adriana Volpe con toni molto accesi. La scrittrice ha accusato Adriana di aver complottato per mandare a casa Rita Rusic e le ha detto che la trova una ...

Grande Fratello Vip : Andrea Montovoli lascia la Casa? : L’attore è insofferente e sta pensando di abbandonare il gioco. Lo ha rivelato la scorsa notte, confidandosi con l’amico Paolo Ciavarro. Un segreto del passato lo tormenta… La scorsa notte, nella Casa del Grande Fratello Vip, Andrea Montovoli ha fatto una rivelazione per cui le sorti del gioco potrebbero cambiare da un momento all’altro. L’attore, originario di Porretta Terme, era nascosto sotto alle coperte ...

Grande Fratello Vip - il confessionale di Antonella Elia a mente fredda sul fidanzato : ‘Lo farò nero’ : Antonella Elia ha parlato della situazione creata dal fidanzato Pietro che ha rivisto la sua ex mentre lei si trova nella Casa. Ecco le ultime dichiarazioni Grande Fratello Vip: il fidanzato di Antonella Elia rivede la sua ex Lunedì 3 febbraio in diretta su Canale 5 nella nona puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha mostrato ad Antonella Elia delle foto. Il suo fidanzato Pietro è stato paparazzato dal settimanale Nuovo in compagnia ...

Luigi Mario Favoloso - mamma Loredana Fiorentino sogna il Grande Fratello? : Il settimanale Oggi, in edicola questa settimana, riporta una succosa indiscrezione che riguarda la prossima edizione del 'Grande Fratello' nip che dovrebbe vedere la luce a partire dal prossimo autunno. Una delle protagoniste dell'ultima stagione televisiva, Loredana Fiorentino, mamma di Luigi Favoloso, potrebbe sbarcare in un reality molto famoso di Canale 5:prosegui la letturaLuigi Mario Favoloso, mamma Loredana Fiorentino sogna il Grande ...

Grande Fratello Vip 4 - Serena Enardu confessa a Pago : “Ho rovinato un sacco di cose” : L’ingresso di Serena Enardu ha scombussolato gli equilibri nella casa del Grande Fratello Vip 4, in particolare con il fidanzato Pago. I due sembrano aver ritrovato quell’intimità persa dopo l’esperienza a Temptation Island. I due stanno provando pian piano a ricostruire un rapporto che sembrava essere arrivato al capolinea. Si tratta di un viaggio tutt’altro che semplice. I sensi di colpa e la fine delle relazione in ...