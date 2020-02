Giulia Bevilacqua mamma a 40 anni: la commovente foto su Instagram (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’attrice Giulia Bevilacqua è di nuovo incinta: l’annuncio viene dato dalla stessa attraverso uno scatto su Instagram. La foto con il pancione insieme alla piccola Vittoria, la primogenita, emoziona i suoi numerosi follower sui social e sono molti i commenti da parte di colleghi del mondo dello spettacolo che le fanno gli auguri. Una seconda gravidanza per l’attrice 40enne L’ultimo post Instagram di Giulia Bevilacqua non lascia dubbi: per la bella attrice è in arrivo il secondo bebé. Nella foto si vede la figlia Vittoria che le tocca il pancione e nella didascalia si legge: “Eh sì, amore mio, è in arrivo un fratellino”. Inutile dire che sono moltissimi i like allo scatto e i commenti di felicità da parte dei numerosi fan e non solo. Anche i colleghi vip vogliono congratularsi con Giulia per la seconda gravidanza: da Nicoletta Romanoff che commenta con un “Che meraviglia! ... thesocialpost

