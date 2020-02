Giudici Assise: azioni Carabinieri illecita e ingiustificabile (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma – “È indiscutibile che la reazione tenuta da Raffaele D’Alessandro e Alessio Di Bernardo sia stata illecita e assolutamente ingiustificabile. Un’azione violenta perpetrata nel corso dello svolgimento del servizio d’istituto, quindi, per un verso facendo un uso distorto dei poteri di coercizione inerenti il loro servizio, per altro aspetto violando il dovere di tutelare l’incolumita’ fisica della persona sottoposta al loro controllo”. È quanto scrivono i Giudici della Corte d’Assise nelle motivazioni della setenza con cui hanno condannato, tra gli altri, due Carabinieri a 12 anni per il pestaggio di Stefano Cucchi. “Il fatto si e’ svolto in un locale della caserma ove nessuno estraneo poteva avvedersi di quanto stava accadendo, in piena notte ai danni di una persona decisamente minuta e di compressioni fisica molto ... romadailynews

