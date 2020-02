Giorgia Meloni negli Usa. La leader di Fdi incontra Pompeo e si ‘smarca’ da Salvini sul caso Moscopoli (Di giovedì 6 febbraio 2020) Giorgia Meloni negli Usa. La leader di Fdi a Washington per il raduno dei conservatori. Stretta di mano con Pompeo, nessun incontro con Trump. WASHINGTON (STATI UNITI) – Giorgia Meloni negli Usa. La leader di Fdi è stata tra le protagoniste del raduno dei conservatori. Nessun incontro con Donald Trump ma solo una stretta di mano con il segretario Mike Pompeo. “Non sono venuta qui – ha detto l’esponente di Fratelli d’Italia – per ricevere la benedizione di nessuno. Non cerco di annodare fili, quelli servono solo per i burattini“. Ma le critiche al presidente americano non mancano: “Non mi sono spiegata come sia stato possibile il suo tweet a favore di Conte. Diciamo che è stato mal consigliato. Ho chiesto anche qui il perché del complimento e non mi hanno saputo dare una spiegazione“. Giorgia Meloni si smarca da ... newsmondo

