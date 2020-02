Giorgia Meloni in America per Trump: "È la ricetta che vogliamo portare in Italia" (Di giovedì 6 febbraio 2020) C’era anche Giorgia Meloni all’annuale National Prayer Breakfast di Washington, che è stato anche il primo evento pubblico nel quale ha parlato Donald Trump dopo l’assoluzione dal processo di Impeachment.In un breve video a margine dell’evento, la leader di Fratelli d’Italia ha commentato il discorso del Presidente degli Stati Uniti: ”L’orgoglio dell’identità, nelle altre nazioni del mondo, sta dando ottimi frutti e ottimi risultati”, ha detto. La sua intenzione è esportare la formula di Trump nel nostro paese: ”È la ricetta che vogliamo portare in Italia, dove anche noi vogliamo difendere i nostri prodotti, le nostre aziende, i nostri confini e le nostre famiglie”.La Meloni, dopo essere stata inserita tra le 20 persone più influenti per l’anno nuovo dal ... huffingtonpost

saracino58 : RT @GiancarloDeRisi: La sinistra non si smentisce mai. È femminista ma coi soldi degli italiani. Ed ecco il pd che con un emendamento al Mi… - GiancarloDeRisi : La sinistra non si smentisce mai. È femminista ma coi soldi degli italiani. Ed ecco il pd che con un emendamento al… - ALBERTOALBY5 : RT @HuffPostItalia: Giorgia Meloni in America per Trump: 'È la ricetta che vogliamo portare in Italia' -