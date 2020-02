Giorgia Meloni esulta per il blocco dei finanziamenti alla Casa delle donne (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il finanziamento all’Associazione “Casa internazionale delle donne” sarebbe «l’ennesima oscenità del Pd». A twittare esultando del blocco dei finanziamenti stanziati dal governo all’interno del decreto milleproroghe è Giorgia Meloni, che ha interpretato la donazione come una sorta di marchetta elettorale del ministro Roberto Gualtieri. Giorgia Meloni esulta per il blocco dei finanziamenti alla Casa delle donne LEGGI ANCHE> Giorgia Meloni difende La Russa per il post sul saluto romano e il coronavirus: «È innocente» Dal 2018 i finanziamenti alla Casa delle donne sono stati revocati: da allora l’associazione nata dall’occupazione da parte del movimento femminista dello stabile in Via della Lungara ha chiesto a gran voce aiuto alla sindaca Virginia Raggi affinché salvasse la struttura diventata «organismo autonomo preposto a valorizzare la ... giornalettismo

cla_topgun : @GiorgiaMeloni Grazie per aver bloccato l'ennesima porcata del PD. Grazie Giorgia. Giorgia Meloni orgoglio italiano. - FabioBenedett18 : RT @MenegazziMarina: Giorgia Meloni svela la farsa del Pd: '900mila euro pubblici per fare marchette e comprare voti' - MenegazziMarina : Giorgia Meloni svela la farsa del Pd: '900mila euro pubblici per fare marchette e comprare voti' -