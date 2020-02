Gf Vip | la famiglia di Pago contro Serena | Nicola non guarda più il padre

Elga Enardu tifo al Grande Fratello Vip | La famiglia si è riunita | Video : Elga Enardu fa il tifo al Grande Fratello Vip e per chi se non per la sorella Serena e per Pago? Momenti di gioia condivisi anche sui suoi profili social. E i fans si scatenano. Una super puntata quella andata in scena ieri dagli studi di Cinecittà, in cui Alfonso Signorini ha regalato un live […] L'articolo Elga Enardu tifo al Grande Fratello Vip | La famiglia si è riunita | Video proviene da www.meteoweek.com.

Adriana Volpe dopo il GF Vip ricondurrà Mezzogiorno in Famiglia? : Grande Fratello Vip: Adriana Volpe torna alla conduzione di Mezzogiorno in Famiglia? Come la maggior parte delle indiscrezioni che riguardano il mondo della televisione, anche questa è stata lanciata dal sempre informato TvBlog. Mezzogiorno in Famiglia potrebbe tornare su Rai2 a partire da settembre, com’era facile immaginare, dopo gli ascolti deludenti del programma che ha preso il suo posto, Domenica Ventura, poi diventato Settimana ...

Grande Fratello Vip 2020 - Carlotta Maggiorana : "Non ce la faccio più - mi manca l’aria - mi manca la mia famiglia" (VIDEO) : L'avventura di Carlotta Maggiorana all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 4 sembra essere vicina al capolinea. L'ex Miss Italia (fu eletta nel 2018), infatti, si è lasciata andare ad uno sfogo parlando con la coinquilina Fernanda Lessa. Le parole pronunciate dalla bella 28enne marchigiana farebbero pensare alla possibilità di un anticipato addio al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini (tornerà in onda in diretta stasera):Non ...

Grande Fratello Vip - Antonella Elia a cuore aperto sulla sua famiglia : ‘Io non ce l’ho - non l’ho mai avuta’ : Un momento davvero toccante quello andato in onda durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip. Antonella Elia, la guerriera, la donna sempre pronta allo scontro, appare senza trucco, con gli occhi rossi, fragile come solo le persone sempre pronte all’attacco sono, e in confessionale parla del suo passato. Un passato difficile. La Elia ha infatti perso la madre quando aveva 2 anni e il padre quando ne aveva 15 e questa mancanza le ha ...

Salvo Veneziano - la famiglia del concorrente del Grande Fratello Vip minacciata : Salvo Veneziano escluso dal Grande Fratello Vip per frasi sessiste e violente nei confronti di alcune concorrenti che erano insieme a lui nel reality show di Mediaset. La famiglia dell’ormai ex concorrente a Domenica Live racconta l’incubo che vive da quel giorno: i famigliari hanno ricevuto anche minacce di morte. In occasione dell’ultima puntata del programma Domenica Live condotto da Barbara D’Urso in studio era ...

Salvo Veneziano processo mediatico | La famiglia lo difende dopo il GF Vip : Anche dopo la squalifica dal reality del Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano sta subendo un processo mediatico a cui la famiglia, stremata dagli attacchi, vuole mettere fine e così la moglie, Giusy Merendino e i due figli vanno in televisione per difenderlo. La moglie di Salvo Veneziano aveva detto sui social: “Saremo ospiti da Barbara […] L'articolo Salvo Veneziano processo mediatico | La famiglia lo difende dopo il GF Vip proviene da ...

GF Vip 4 - la famiglia di Salvo Veneziano a Domenica Live : "Abbiamo ricevuto minacce di morte e bullismo sui social" (Video) : La famiglia di Salvo Veneziano, la moglie Giusy Merendino e i figli Laura e Giuseppe, sono stati intervistati a Domenica Live, programma di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso.La famiglia dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, squalificato a causa di alcune frasi sessiste rivolte ad Elisa De Panicis, ha dichiarato di avere ricevuto minacce di morte e bullismo sui social. La figlia Laura, soprattutto, è stata presa di mira dagli ...

La famiglia di Pago rompe il silenzio | Il messaggio dopo il GF Vip : Nella puntata di ieri, venerdì 17 gennaio, Miriana Trevisan è entrata nella casa per dare sostegno al suo ex marito Pago e parla della storia della famiglia di lui. È questo un racconto molto commovente e strappalacrime. Oggi arriva il messaggio della famiglia di Pago per Miriana Trevisan. “È la donna più importante della mia […] L'articolo La famiglia di Pago rompe il silenzio | Il messaggio dopo il GF Vip proviene da www.meteoweek.com.

A Domenica Live Salvo Veneziano con la famiglia : da un programma all’altro dopo la squalifica dal GF Vip : Come era bello il mondo in cui un concorrente squalificato da un programma, per cose gravi, molto gravi, non aveva la possibilità di andare in tv per dire la sua e avere ancora visibilità. Non parliamo chiaramente di chi è stato espulso per motivi molto meno gravi di quelli che hanno portato il Grande Fratello a cacciare dalla casa Salvo Veneziano. E invece proprio nel caso del concorrente, ecco che l’opera di “ripulitura” ...

Salvo Veneziano minacce alla famiglia | Paura dopo il Grande Fratello Vip : dopo le tantissime accuse a Salvo Veneziano arrivano anche le minacce alla sua famiglia. Proprio sua moglie Giusy Merendino inizia ad avere Paura per lei e per sua figlia, dopo l’espulsione di Salvo dal Grande Fratello Vip. Cosa sta succedendo nelle ultime ore? L’espulsione di Salvo Veneziano non sembra essere bastata ai telespettatori e ai […] L'articolo Salvo Veneziano minacce alla famiglia | Paura dopo il Grande Fratello Vip ...

Grande Fratello Vip - Salvo espulso : un dramma in famiglia. La moglie Giusy : "Non sta bene - non lo riconosco" : Adesso la moglie di Salvo Veneziano, il pizzaiolo storico del primo Grande Fratello squalificato lunedì dopo le frasi choc contro Elisa De Panicis nella casa del Grande Fratello Vip, rompe il silenzio dopo quello che è accaduto a suo marito. Lo fa, per la seconda volta a Mattino 5. E dice: "Non sta

Gf Vip - il marito di Adriana Volpe contro Antonella Elia : "Oca - le ha una famiglia" - : Francesca Galici Polemica social per Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, che su Instagram si è scagliato contro Antonella Elia, rea di aver imposto a sua moglie l'obbligo del bacio a Pago durante un gioco Il gioco Obbligo o Verità ha divertito il pubblico a casa ma anche i concorrenti del Gf Vip, che hanno trascorso qualche ora di divertimento e di goliardia. Chi pare si sia divertito meno è Roberto Parli, marito di Adriana Volpe ...

Salvo Veneziano saluta la sua famiglia prima di entrare al Grande Fratello Vip : Salvo Veneziano è sicuramente uno dei volti simbolo del reality. Entrato nella Casa del Grande Fratello per la prima storica edizione, ci è tornato martedì scorso dopo 20 anni in veste di Highlander. Gli Highlander sono ex concorrenti del GF che ormai rientrano nella categoria delle celebrità, invitati nella casa per mettere a dura prova gli altri vip. Con lui anche Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini. Dopo tutti ...