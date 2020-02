GF Vip | Barbara Alberti fa pace con Adriana e svela | “Notte tremenda”

Gf Vip - Barbara attacca Adriana e la Casa mormora : “La verità è solo una” : Barbara Alberti contro Adriana Volpe: ennesimo scontro fra le due concorrenti del Grande Fratello Vip 4 Barbara Alberti al Grande Fratello Vip sta portando avanti la sua personale battaglia contro Adriana Volpe, in nome di Rita Rusic. La scrittrice non riesce a passare sopra all’eliminazione di Rita ed è convinta che sia colpa di Adriana. […] L'articolo Gf Vip, Barbara attacca Adriana e la Casa mormora: “La verità è solo ...

Patrick parole violente contro Barbara Alberti | In difesa di Pasquale Laricchia al Gf Vip : Ha deciso di vendicare il suo amico ed ex concorrente ‘highlander’ della casa del Grande Fratello Vip e così Patrick Ray, in difesa di Pasquale Laricchia, ha attaccato la giornalista vi e avrebbe usato parole violente contro Barbara Alberti. È la stessa Barbara Alberti che si confida con Aristide Malnati e parla di Patrick Ray, […] L'articolo Patrick parole violente contro Barbara Alberti | In difesa di Pasquale Laricchia al Gf Vip ...

GF Vip - Adriana Volpe attaccata da Barbara Alberti : “Sei una Vipera!” : GF Vip, Barbara Alberti contro Adriana Volpe: “Sei una vipera!”. Scoppia la lite L’uscita di Rita Rusic dalla Casa del Grande Fratello Vip sembra aver lasciato qualche strascico. La rivalità tra la produttrice e Adriana Volpe continua a coinvolgere anche altri Vip. L’ex volto di Mezzogiorno in Famiglia ha cercato l’ennesimo chiarimento con Barbara Alberti per cercare di chiarire la sua posizione, ma la scrittrice ...

Barbara D’Urso attacca il GF Vip | Serena Enardu ha esagerato : Barbara D’Urso attacca il GF Vip, una attacco mirato soprattutto a Serena Enardu che ha esagerato, affermando alcune frasi che non sembrano essere state gradite dalla conduttrice. Cosa avrà detto di tanto esagerato ma soprattutto quale sarà stata la risposta di Barbara? la “guerra” tra le due sembra essere iniziata proprio dalla casa del Grande […] L'articolo Barbara D’Urso attacca il GF Vip | Serena Enardu ha ...

Grande Fratello Vip - Barbara Alberti contro Patrick Pugliese : "Fa il clown per il pubblico ma dentro ha del rancore" : La scrittrice umbra è convinta che Patrick indossi una maschera e definisce il suo comportamento violento

Pago e Barbara Alberti. Al Grande Fratello Vip è tempo di ‘complotti’ : succede sotto le telecamere : Nella notte Barbara, rimanendo in disparte nel salotto con Pago e Paolo, complice lo scontro avuto con Adriana nel pomeriggio dice “Trovo terribile il fatto che alcuni dicano qualcosa e poi se lo rimangino” sottolineando il comportamento ambiguo e strategico di alcuni compagni d’avventura. Pago allora, ricordando i commenti di Fabio sul suo rapporto in Casa con Serena, esclama “Lui ha fatto quella battuta, io accetto tutto ma non c’è bisogno di ...

Grande Fratello Vip - Barbara D'Urso contro Serena Enardu : "Dentro la Casa fa la scaletta delle mie trasmissioni" : Serena Enardu si lascia andare a forti critiche nei confronti della D'Urso. La replica dell'amata conduttrice non si fa attendere.

Gf Vip - incidente per Barbara Alberti all’interno della Casa : All’interno della Casa del Grande Fratello Vip Barbara Alberti ha avuto un piccolo incidente che ovviamente non ha mancato di preoccupare gli altri concorrenti. Barbara Alberti: incidente Senza volerlo Barbara Alberti è andata a sbattere contro una delle porte a vetri presenti nella Casa del Grande Fratello Vip, ed è rimasta stordita per qualche secondo. I concorrenti si sono molto preoccupati per la più anziana concorrente del reality ...