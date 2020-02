Germania, si dimette il neogovernatore della Turingia eletto coi voti di Afd. Merkel furiosa: “Noi mai con l’estrema destra” (Di giovedì 6 febbraio 2020) È durata meno di 24 ore la presidenza del Land della Turingia di Thomas Kemmerich (Fdp) eletto con in voti di Fdp, Cdu e con l’appoggio esterno di Afd. Si chiude così la prima esperienza, esterna, di governo del gruppo di estrema destra, che aveva tatticamente indirizzato i propri voti verso il candidato liberale. Una strategia che ha consentito la sua elezione a maggioranza relativa. Di fatto si era creato un governo di minoranza tra liberali e cristiano-democratici sostenuto, esternamente, da Alternative für Deutschland. L’elezione di Kemmerich è diventata un caso nazionale: Angela Merkel, in visita a Pretoria e giudicata “furiosa” agli occhi di chi l’ha vista, l’ha definita un “evento imperdonabile che ha segnato una rottura rispetto ad un principio fondamentale della Cdu“. Una “convinzione di fondo “per il partito e anche per me ... ilfattoquotidiano

