Germania, alla fine si è dimesso il governatore della Turingia sostenuto dall’estrema destra: «Mai con loro» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il gruppo parlamentare dell’Fdp della Turingia in Germania vuole presentare una mozione per far sciogliere il parlamentino regionale del Land dell’est, e arrivare così a nuove elezioni. Subito dopo, il presidente Thomas Kemmerich ha intenzione di dimettersi. A riportare la notizia è la Dpa. I voti del partito di estrema destra erano stati determinanti nell’elezione del candidato del partito liberale Kemmerich a governatore dello Stato regionale di Turingia. Kemmerich ha però preso le distanze dall’appoggio dell’ultradestra, definendolo «pura tattica». Escludendo la possibilità di cooperare in futuro, ha detto: «Lo scioglimento del Landtag è inevitabile e le dimissioni del presidente sono inevitabili. I partiti democratici hanno bisogno di maggioranze democratiche, che in questo parlamentino evidentemente non si possono avere», ha aggiunto. I voti ... open.online

