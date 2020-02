Gerardina Trovato è in povertà: “Vivo con 80 euro al mese e sostentata dalla Caritas” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Durante l’intervista a Barbara D’Urso la cantante ci racconta come vive in povertà e come è caduta in disgrazia. Mia madre mi ha detto parole irripetibili : “Ammazzati”. Gerardina Trovato insieme alla D’Urso ripercorrono i tempi d’oro della sua carriera. Le varie partecipazioni a Sanremo e le innumerevoli canzoni inno di molte storie d’amore. La cantante prosegue: “Ora non è più così, ero in una brutta situazione e ho pensato di chiamare la mia cara amica Caterina Caselli per avere un’aiuto economico. Mi ha fatto un bonifico immediato. E dopo ventiquattro ore ha saldato l’affitto le bollette e i beni di prima necessità”. Dopo una pausa prosegue: “Ma non sono bastati”. Mentre l’intervista va avanti la madre della cantante, Agata Russo, contatta la redazione di Domenica Live per poter intervenire sulla ... bigodino

