Georgina Rodriguez Instagram, l’arrivo a Sanremo è spumeggiante: «Here we go!» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Questa sera, 6 febbraio 2020, Georgina Rodriguez salirà sul palco dell’Ariston per affiancare Amadeus nella terza serata del 70° Festival di Sanremo 2020. La bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo ha raggiunto poche ore fa la città dei fiori e per celebrare il suo arrivo ha postato una sua foto nella quale sorride felice all’obiettivo. In pochissimo tempo il post di Georgina Rodriguez su Instagram è stato invaso di like e commenti. La sua eleganza mista ad una generosa dosa di sensualità non passa mai inosservata. Riuscirà a stupire i telespettatori del Festival? Sicuramente, ma per ora ha lasciato senza fiato i suoi followers. Leggi anche –> Georgina Rodriguez sbarca a Sanremo: con le sue curve da urlo ammalierà l’Ariston (FOTO) Georgina Rodriguez Instagram: l’arrivo a Sanremo è spumeggiante La bellissima Georgina Rodriguez è arrivata Sanremo per ... urbanpost

rtl1025 : ?? 'Georgina Rodriguez non parla bene l'italiano, stasera giocheremo anche su questo. Cristiano Ronaldo ci sarà? Non… - VanityFairIt : Partita in elicottero, la modella spagnola, fidanzata di Cristiano Ronaldo, è pronta per il suo debutto in tv ??… - Inprimeit : Georgina Rodriguez, un elicottero direzione Sanremo -