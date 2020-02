Georgina Rodriguez: Cristiano Ronaldo, figli, età, altezza (Di giovedì 6 febbraio 2020) Georgina Rodriguez sarà la compagna di viaggio di Amadeus nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2020, una serata speciale nel corso della quale sentiremo 24 canzoni che hanno fatto la storia della maggiore kermesse canora del nostro Paese.Argentina di origini e spagnola d'azione, è nata il 27 gennaio 1994. Modella seguita su Instagram da oltre 16 milioni di follower (è alta 1,68 m) prima di sfilare sulle passerelle lavorava come commessa per lo store di Madrid di Dolce e Gabbana. Proprio a un party del brand ha conosciuto il calciatore della Juventus, il portoghese Cristiano Ronaldo: i due si fidanzano e diventano una famiglia (Georgina ha avuto nel novembre 2017 Alana Martina, facendo da madre ai precedenti figli di CR7 avuti da maternità surrogata).Georgina Rodriguez: Cristiano Ronaldo, figli, età, altezza 06 febbraio ... blogo

zazoomblog : Sanremo 2020 quanto guadagna Georgina Rodriguez. Compenso da urlo per la compagna di Cristiano Ronaldo - #Sanremo… - JuventusNewsUN : ?? Georgina Rodriguez stasera a Sanremo: “Italia, mi presento” ?? La compagna di Cristiano Ronaldo sarà questa sera… - SisalMatchpoint : In #Italia non sarà la #Rodriguez più conosciuta ma se diciamo #Ronaldo ???? il 'match' è subito fatto. #Georgina, c… -