General Motors - Nuovi dettagli sull'Hummer elettrico (Di giovedì 6 febbraio 2020) La General Motors ha svelato ulteriori dettagli sul nuovo Hummer elettrico. Nel corso di un incontro con gli analisti, il presidente Mark Reuss ha fornito alcune specifiche del modello ricordando che dovrà competere con i numerosi pick-up a batteria prossimi ad arrivare sul mercato statunitense, a partire dal Cybertruck della Tesla. Il 20 maggio la presentazione. Al momento, del nuovo Hummer, è stato diffuso solo un teaser in uno spot andato in onda durante il Super Bowl di Miami. Tuttavia, basterà attendere ancora poche settimane per avere maggiori dettagli sul design del modello: la General Motors, infatti, ha organizzato una serie di appuntamenti per delineare la sua strategia di elettrificazione. Si parte il 4 marzo con un evento apposito presso il centro di sviluppo di Warren, in Michigan. Ad aprile, invece, verrà presentata la prima Suv Cadillac a batteria, mentre il ... quattroruote

