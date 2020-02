Gaia Girace: età, Instagram, altezza, Facebook, L'Amica Geniale (Di giovedì 6 febbraio 2020) Gaia Girace è nata e vive a Napoli. Ha 16 anni. E' conosciuta dal grande pubblico per il ruolo di Lila Cerullo nella serie evento di Rai1, L'Amica Geniale' che torna, in quattro serate (8 episodi da 50’), in onda in prima visione mondiale su Rai1 e on line su RaiPlay da lunedì 10 febbraio alle 21.25.Gaia Girace: età, Instagram, altezza, Facebook, L'Amica Geniale 06 febbraio 2020 13:23. blogo

