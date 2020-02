Frecciarossa deragliato: elenco dei treni cancellati sulla Milano-Bologna (Di giovedì 6 febbraio 2020) Dopo che un Frecciarossa è deragliato nei pressi di Livraga causando un bilancio di due morti, ovvero i due macchinisti, e oltre 30 feriti, la linea Milano-Bologna è stata sospesa e diversi treni sono stati cancellati. Qui l’elenco completo con le indicazioni fornite da trenitalia. Frecciarossa deragliato: i treni cancellati L’azienda ha comunicato che le tratte originariamente previste verranno istradate su un percorso alternativo tra Milano e Piacenza, cosa che causerà un aumento dei tempi di percorrenza fino a 60 minuti. Ha poi specificato che sul luogo dell’incidente sono presenti le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e i mezzi di soccorso per estrarre i passeggeri e condurre in ospedale i feriti gravi. Tra questi anche un operatore delle pulizie con un a grave frattura ad un arto. Nell’attesa della riprogrammazione dell’offerta ... notizie

