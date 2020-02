Frecciarossa deragliato, chi si occupa della manutenzione dei binari (Di giovedì 6 febbraio 2020) “Se lo scambio fosse stato nella posizione corretta il treno non sarebbe deragliato”: le parole del Procuratore della Repubblica di Lodi, Domenico Chiaro, escludono l’ipotesi di un gesto intenzionale. Chiamato a intervenire sul Frecciarossa 9595 deragliato durante la tratta Milano-Salerno, Chiaro ha affermato che ora si indaga per un fatto colposo e non doloso. Sebbene non si conoscano ancora le cause dell’incidente nel quale sono morti due macchinisti e una persona è rimasta gravemente ferita, pare che la carrozza motrice del convoglio sia prima sviata dai binari, e poi uscita completamente dalla sede scontrandosi con un carrello o un mezzo simile posto sul binario parallelo. Prima di fermarsi, è infine andata contro una palazzina delle ferrovie. Il tutto, probabilmente, per dei lavori in corso. Ma chi si occupa della manutenzione dei binari dell’Alta ... urbanpost

