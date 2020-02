Frecciarossa deragliato, Battisti (ad FS): “Avviata commissione d’inchiesta da Trenitalia e Rfi” (Di giovedì 6 febbraio 2020) “Oggi vogliamo esprimere lagrande vicinanza alle famiglie dei due colleghi ferrovieri. Siamo davvero vicini. Vogliamo ringraziare i soccorritori e informarvi che le società coinvolte Trenitalia e Rfi hanno già avviato una commissione d’inchiesta e quindi danno la massima disponibilità agli organi competenti per collaborare”. Così Gianfranco Battisti, amministratore delegato di FS, interviene sul luogo dell’incidente ferroviario in provincia di Lodi in cui sono morti due macchinisti. Sull’incidente la procura di Lodi ha aperto un’inchiesta. L'articolo Frecciarossa deragliato, Battisti (ad FS): “Avviata commissione d’inchiesta da Trenitalia e Rfi” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

