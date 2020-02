Frecciarossa deragliato a Lodi, un passeggero: “Ho visto il treno sollevarsi” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Federico Vadalà, un ragazzo di 23 anni che giovedì 6 febbraio si trovava a bordo del Frecciarossa 9595, il treno deragliato a Lodi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’accaduto: “Era la prima volta che prendevo un treno ad alta velocità. Non me l’aspettavo per niente, ma ho visto alzarsi la carrozza davanti alla nostra di un metro buono, come se avesse inchiodato“. Il ragazzo ha raccontato la vicenda anche sui social. Frecciarossa deragliato a Lodi: la testimonianza di un passeggero Dalle sue Instagram stories di Federico si apprende: “Eravamo in tre nella carrozza, due stavano dormendo e li ho svegliati quando ho visto che la carrozza si è alzata di colpo, come se il treno avesse frenato bruscamente per intenderci. L’istinto è stato quello di gridare ‘attenzione!’, ma è difficile spiegare cosa ho provato. Ho avuto molta paura, ... notizie

SkyTG24 : Un #frecciarossa è deragliato vicino a #Lodi, il bilancio è di due morti e 30 feriti. Le prime immagini ?? - poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - SkyTG24 : Treno #Frecciarossa deragliato a #Lodi, il video girato con un drone mostra la scena dell’incidente dall’alto -