Frecciarossa deragliato a Lodi: morti, feriti e dinamica incidente (Di giovedì 6 febbraio 2020) Frecciarossa deragliato a Lodi: morti, feriti e dinamica incidente Frecciarossa deragliato a Lodi alle prime ore di questa mattina, più precisamente nei pressi di Ospedaletto Lodigiano. Si tratta del treno 9595 della tratta Milano-Salerno: il deragliamento ha causato il ribaltamento di due vagoni. Ci sono stati due morti e diversi feriti, ma il bilancio, stando alle ultime ricostruzioni, avrebbe potuto essere più grave. Già si ricercano le cause che hanno portato al deragliamento, ma da quanto trapela dalle ultime informazioni nella giornata di ieri è stato sostituito un deviatoio (sul tratto dell’AV dove è avvenuto l’incidente erano in corso lavori di manutenzione). Sul caso la Procura di Lodi ha aperto un’inchiesta per disastro ferroviario, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime. Assicurazione RC Auto: truffa false polizze, arrestati i responsabili Segui Termometro ... termometropolitico

