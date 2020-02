Frecciarossa deraglia vicino a Lodi: morti due macchinisti. Il prefetto: “Poteva essere una carneficina”. Traffico sospeso e treni cancellati (Di giovedì 6 febbraio 2020) Due macchinisti sono morti e 27 persone sono rimaste gravemente ferite nel deragliamento del treno Frecciarossa Av 9595 partito da Milano Centrale alle 5.10 e diretto a Salerno. L’incidente è avvenuto intorno alle 5.35 a Livraga, in aperta campagna nel Lodigiano e a circa 30 chilometri da Piacenza. A rovesciarsi, oltre alla motrice, il primo vagone, mentre il resto del convoglio è rimasto pressoché intatto. “Poteva essere una carneficina”, ha detto il prefetto di Lodi Marcello Cardona. Secondo le forze dell’ordine la motrice del convoglio, dopo essere sviata dai binari per cause ancora da chiarire, sarebbe uscita completamente dalle rotaie finendo prima contro un carrello che si trovava su un binario parallelo, e poi contro una casa cantonale delle ferrovie, dove ha terminato la sua corsa, ribaltando anche la sua direzione, con la testa rivolta verso Nord (e non verso sud, ... ilfattoquotidiano

