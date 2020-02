Frecciarossa deraglia sulla Milano-Bologna: morti i due macchinisti, 31 feriti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sergio Rame videoI vagoni usciti dai binari galleryFrecciarossa deraglia a LodivideoI soccorsi sul luogo dell'incidentevideoUno dei pezzi del treno deragliatoL'incidente sulla Milano-Bologna: il treno è deragliato vicino a Lodi. Le cause ancora da accertare. Il prefetto: "Poteva essere una carneficina" Il drammatico impatto è avvenuto quando erano da poco scoccate le cinque e mezza del mattino (guarda il video). Il treno, il Frecciarossa 9595, stava sfrecciando sulla linea dell'alta velocità che collega Milano a Bologna quando, a Ospedaletto Lodigiano, è deragliato (guarda la gallery). Nel tragico incidente hanno perso la vita i due macchinisti, che si trovavano alla guida del convoglio, mentre tra i passeggeri ci sono 27 "codici verdi" e quattro "codici gialli" che sono stati immediatamente trasferiti negli ospedali più prossimi. Il deragliamento del treno "Il ... ilgiornale

