Frecciarossa deraglia sulla Milano-Bologna: morti i due macchinisti, 30 feriti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sergio Rame galleryFrecciarossa deraglia a LodiL'incidente sulla Milano-Bologna: il treno è deragliato vicino a Lodi. Bloccata la linea dell'alta velocità Il drammatico impatto è avvenuto quando erano da poco scoccate le cinque e mezza del mattino. Il treno, il Frecciarossa 9595, stava sfrecciando sulla linea dell'alta velocità che collega Milano a Bologna quando, a Ospedaletto Lodigiano, è deragliato. Nel tragico incidente hanno perso la vita i due macchinisti, che si trovavano alla guida del convoglio, mentre tra i passeggeri ci sono 28 "codici verdi" e due "codici gialli". "Le cause sono in corso di accertamento", hanno fatto sapere dalle Ferrovie dello Stato mentre veniva deciso di sospendere la linea dell'alta velocità e tutti i treni, in entrambe le direzioni, venivano instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza portando fino a 60 minuti di ritardo. ... ilgiornale

