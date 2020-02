Frecciarossa deraglia a Lodi: ci sono due morti e 27 feriti, sospesa la tratta tra Milano e Bologna (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un treno Frecciarossa deraglia a Lodi: questo è quanto accaduto nelle prime ore di oggi. Il treno dell’alta velocità era partito alle ore 5.10 da Milano ed era diretto a Salerno. Ci sono due morti, i macchinisti, mentre i feriti sono 27 ma secondo quanto si apprende non sarebbero in gravi condizioni. Resta da chiarire la dinamica del drammatico incidente. Stando alle prime notizie, pare che la motrice del treno sia uscita dai binari ma non sono chiare le cause. Dopodiché sarebbe arrivata su un binario parallelo, contro un carrello, per fermare la sua corsa contro una casa cantonale delle ferrovie. A essere interessato nel deragliamento è il treno Frecciarossa AV 9595. L’incidente è avvenuto verso le 5.35 nella provincia di Lodi, precisamente a Livraga. Frecciarossa deraglia nella provincia di Lodi: la dinamica dell’incidente Oltre alla motrice del treno, ... ultimenotizieflash

