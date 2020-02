Francesco Viscito tra le eccellenze laziali conquista Sanremo. Il personal chef laziale (Di giovedì 6 febbraio 2020) Francesco Viscito ha ricevuto il riconoscimento che premia coloro che sul territorio nazionale si sono distinti per la loro capacità nei vari settori di riferimento, dall’alta finanza all’enogastronomia. Durante i giorni di Sanremo 2020, il festival italiano d’ eccellenza, il Lazio ha avuto il suo giusto spazio di notorietà, e non solo per l’apprezzata esibizione davanti il red carpet del 70* festival di Sanremo. Nello stesso momento al Morgana Victory Bay, storico locale della movida sanremese, venivano consegnate dalla federazione cooking show le eccellenze laziali. L’ambìto riconoscimento giunto alla sua dodicesima edizione che premia coloro che sul territorio nazionale si sono distinti per la loro capacità nei vari settori di attività della enogastronomia. Ed è proprio in quest’ ultima categoria che un altro laziale doc è stato premiato, dal cavaliere Michele Cutro dell’ordine dei ... romadailynews

TopChefIT : RT @romadailynews: Francesco Viscito tra le eccellenze laziali conquista #Sanremo. Il personal chef laziale… - romadailynews : Francesco Viscito tra le eccellenze laziali conquista #Sanremo. Il personal chef laziale… -