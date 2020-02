Francesco Gabbani superdotato? Il dettaglio non sfugge al pubblico [FOTO] (Di giovedì 6 febbraio 2020) Francesco Gabbani, fin da Occidentali’s Karma che l’ha portato al grande pubblico a Sanremo 2017, si è sempre dimostrato un’artista istrionico e fuori dalle righe, capace di spaziare tra tematiche ironiche e surreali (Pachidermi e Pappagalli), fino a canzoni d’amore (Eternamente Ora) e tormentoni estivi (Tra le Granite e le Granate). Finalmente il cantante sarà di ritorno in grande stile proprio al Festival di Sanremo, dove porterà il brano Viceversa. Francesco Gabbani e la FOTO che lascia pochi dubbi Il pettegolezzo, però, ieri si è acceso per un gossip riguardante le sue apparenti dimensioni intime. La FOTO incriminata infatti lascerebbe pochi dubbi, ma il cantante non smentisce né certifica, divertendosi del rumor che lo ha come protagonista: Mi diverte da morire. Soprattutto perché non danneggia, in alcun modo, il mio lavoro. Ci rido su, ma non dirò mai la verità. Esiste una ... velvetgossip

rtl1025 : ?? Francesco Gabbani ?? ?? Viceversa #Sanremo2020 #SanremoRtl102e500 ?? 'Basterebbe solamente dire senza starci tropp… - trash_italiano : Francesco Gabbani. #Sanremo2020 - LaStampa : #FestivaldiSanremo2020, sale ora sul palco #FrancescoGabbani per cantare 'Viceversa': ecco il testo del brano in ga… -