Francesco Gabbani, la nuova fidanzata si chiama Giulia: chi è? (Di giovedì 6 febbraio 2020) A sorpresa Francesco Gabbani ha confessato di aver archiviato la sua storia d’amore con Dalila Iardella e di essersi legato a una ragazza di nome Giulia. Il musicista presenterà la sua nuova fiamma ai fan? Francesco Gabbani: la fidanzata Gabbani ha una nuova fiamma e per ora, di lei, si conosce solo il nome: Giulia. Il cantante ha da poco concluso la sua liaison con Dalila Iardella, e non è sembrato intenzionato a rivelare altro sulla sua nuova relazione. “La mia compagna e grande sostenitrice di vita e complice si chiama Giulia”, ha dichiarato Gabbani, a margine del Festival di Sanremo. Il cantante ha anche dichiarato di sognare una famiglia tutta sua, e chissà se questa Giulia – che ancora non ha presentato ai fan – non sia proprio quella giusta. Con Dalila Gabbani è stato fidanzato per circa 8 anni: lei tatuatrice, originaria di Carrara (come lui) per ... notizie

