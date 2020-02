Fortnite – Sfida – Nuota nei pressi di diversi cartelli di divieto di balneazione (Di giovedì 6 febbraio 2020) Proseguiamo quest’oggi con le sfide di Cammeo VS Chic in Fortnite con Nuota nei pressi di diversi cartelli di divieto di balneazione, niente di più facile, se conoscete i luoghi dove Nuotare. Come completare la Sfida Nuota nei pressi di diversi cartelli di divieto di balneazione Come da titolo, la Sfida in questione vi richiede di Nuotare nei luoghi in cui è presente il cartello di divieto. Nonostante la mappa di Fortnite Capitolo 2 sia molto grande, sono pochissimi i luoghi in cui è presente questo cartello. Tutto quello che dovete fare è raggiungere il laghetto o mare dove è presente il cartello che vieta i giocatori a tuffarsi e Nuotare, e violare il suddetto regolamento. Il primo luogo è situato tra Lago Languido e Pantano Palpitante, dove troverete il ponte, nella parte sottostante vi è il cartello di divieto, ... gamerbrain

