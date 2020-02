Firenze: aperte le prevendite per «Roberto Bolle and Friends» al Musart Festival (Di giovedì 6 febbraio 2020) Dopo il tutto esaurito dell’anno passato, torna il gala di cui Bolle non è solo interprete, ma anche direttore artistico. prevendite aperte oggi, 6 febbraio firenzepost

FirenzePost : Firenze: aperte le prevendite per «Roberto Bolle and Friends» al Musart Festival - SiviZingBoom : RT @Cesvot: #Formazione Sono aperte le iscrizioni per il nuovo corso di formazione sulla #progettazionesociale che si svolgerà a #Pisa in c… - ArgtTANGO : RT @BsAsTangoit: fra poco... siamo pronti ad iniziare! iscrizioni aperte! #BuenosAiresTango asd, Via landino 7. Firenze. ciclo di lezioni c… -