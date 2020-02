Fiorentina, Caceres torna in Uruguay per motivi famigliari: out per l’Atalanta? (Di giovedì 6 febbraio 2020) Martin Caceres è tornato in Uruguay per motivi famigliari ed è in dubbio per il match contro l’Atalanta in programma sabato Beppe Iachini potrebbe fare a meno di Martin Caceres per il match di sabato contro l’Atalanta. Il difensore uruguaiano è tornato in patria per motivi familiari e non si è allenato con i compagni nella giornata di ieri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il suo impiego è quindi da valutare, visto che rientrerà in Italia solo a poche ore dal fischio d’inizio della gara contro il Franchi. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

