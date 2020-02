Fiorello vs Ferro per una "frase infelice". Tiziano si scusa: "Pensavo di poter scherzare con te" (Di giovedì 6 febbraio 2020) “Ho pensato che fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato. Torno a fare il cantante. #Tizianostattezitto. P.S: scusa la scrittura ma in corsivo faccio pure più schifo”. Così recita un biglietto indirizzato da Tiziano Ferro a Fiorello, all’indomani della battuta pronunciata dal cantante sul palco dell’Ariston a proposito del tempo occupato dalle performance dello showman durante Sanremo 2020.La foto del biglietto è stata condivisa dallo stesso Ferro nelle sue storie di Instagram e dice: “Ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Sono lo stesso che a dicembre, nel tuo programma, si prendeva in giro cantando con te le parole ‘Me lo prendi papà’ su una mia canzone”. Un biglietto il cui contenuto - sottolinea Ferro - sarà espresso a Fiorello anche di persona domani, al ... huffingtonpost

