"Fiorello vestito da Maria De Filippi ha eclissato la tutina di Achille Lauro" (Di giovedì 6 febbraio 2020) Si è presentato vestito da Maria De Filippi: così Fiorello ha aperto la seconda serata del Festival di Sanremo, scatenando i commenti in rete. Un utente scrive: “vestito così ha eclissato la tutina di Achille Lauro”. E c’è anche chi lo incorona “vero mattatore” della serata.“Una cosa così non l’ho mai fatta. L’ho fatto per te, per onorare una promessa”. “Questa cosa rimarrà per sempre, io sarò visto così per sempre”, ha detto Fiorello rivolgendosi ad Amadeus, che non è riuscito a trattenere le risate. “Io ho una madre... Sembro Boris Johnson piastrato...”, prosegue Fiorello. “Non riesco a imitare Maria, so fare meglio Costanzo”, aggiunge lo showman siciliano, che si muove con scioltezza ‘rivedibile’. “Volevo ... huffingtonpost

_the_jackal : Sanremo inizia con Fiorello vestito da Don Matteo. C'è il potenziale giusto per avere 1 miliardo di spettatori. #Sanremo2020 - MarioManca : In meno di 5 minuti, Fiorello condensa in un monologo tutto quello che poteva condensare: le polemiche, il vestito… - rtl1025 : #Fiorello apre #Sanremo2020 ?? ???'Faccio un appello al Santo Padre: non disdica il canone #Rai, il mio vestito non… -