Fiorello riceve il premio Assomusica a Sanremo: “Il Coniglio non lo faccio, stasera ceno con Benigni” | Video (Di giovedì 6 febbraio 2020) Rosario Fiorello aveva annunciato una serata libera, ma non è stato di parola. Infatti lo showman che ieri ha fatto volare lo share imitando Maria De Filippi e cantando La classica canzone di Sanremo ha vinto il premio Assomusica a sorpresa tra gli applausi della sala stampa: “Stamattina mi sono divertito con Sinner, stasera però lo sapete che faccio? Prima ceno con Roberto (Benigni ndr), poi me ne vado comodo davanti alla tv e mi riposo in vista di domani”. LEGGI ANCHE > Fiorello annuncia: «Mai più ospite, ma ritornerei in gara» Fiorello ritira il premio Assomusica con gli Eugenio in via di Gioia Fiorello ha ritirato il premio insieme a Gli Eugenio in Via di Gioia, con cui ha anche intonato una canzone di Celentano tra gli applausi. Com’era prevedibile la conferenza stampa del premio si è trasformata in uno show di Fiorello, che ha dichiarato di non aver sentito Tiziano Ferro e ha ... giornalettismo

