Fine vita, l’Ordine dei medici aggiorna le regole: “Non punibile medico che agevola suicidio assistito quando è legale” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Non è punibile da un punto di vista disciplinare il medico che agevola il suicidio assistito, nei casi particolari previsti dal verdetto della Corte Costituzionale. Così ha deciso all’unanimità la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. L’aggiornamento del codice di deontologia dei medici segue la sentenza della Consulta emessa a settembre in merito al caso Cappato. L’Ordine ha stabilito che “non sarà punibile dal punto di vista disciplinare, dopo attenta valutazione del singolo caso, il medico che liberamente sceglie di agevolare il suicidio, ove ricorrano le condizioni poste dalla Consulta”. È stato così integrato con indirizzi applicativi l’articolo 17 del codice deontologico che prevede che il medico, anche su richiesta del paziente, non deve attuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte. Negli ... ilfattoquotidiano

chetempochefa : 'Dunque se vedete che ci sacrifichiamo e rischiamo la vita è perché soffriamo troppo e abbiamo bisogno di voi per l… - insopportabile : Il mio amico @FrancescoAbate oggi vive per un trapianto del 2008 grazie alla generosità di Cinzia. La fine della su… - gioppolina : voglio vivere fino alla fine della mia vita -