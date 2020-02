FIFA 20 sotto accusa, gli avvocati: “La modalità Ultimate Team è gioco d’azzardo” (Di giovedì 6 febbraio 2020) L'accusa in Francia, dove uno dei giocatori ha speso 600 euro in soli 5 mesi per tentare di aggiudicarsi un giocatore qualsiasi di quelli più dotati, senza però riuscire nell'intento. Il sistema di gioco, accusano gli avvocati, chiede soldi senza dare certezza su cosa venga acquistato in cambio, e si rivolge anche ai minori. fanpage

IT4_Alisson : È incredibile come una stagione in cui ti impegni sotto tutti gli aspetti per 20 persone, personalmente positiva, c… - c4m_esports : @luckynanix Ehhh lo so.. credo che faccia male anche a @DeugemoTwo vero? haha Ma se la Juventus partecipa dovrà gi… -