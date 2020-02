FIFA 20 e la Serie A Tim, si celebra il matrimonio eSports da tempo atteso (Di giovedì 6 febbraio 2020) È un FIFA 20 che non smette di macinare numeri importanti quello che continua a solcare la cresta delle classifiche di vendita. D'altronde il titolo di Electronic Arts non è di certo nuovo a questa “usanza”, con i dati degli anni scorsi che erano altrettanto incoraggianti. Un lavoro certosino quello svolto dal publisher statunitense, che nel corso degli anni ha saputo ritagliarsi un suo personalissimo spazio nel mercato videoludico. E ovviamente fidelizzare milioni e milioni di utenti con le sue modalità, tra tutte FIFA Ultimate Team, ha fatto sicuramente la sua parte. È arrivato però il momento – anche in Italia – di alzare il tito e rendere FIFA 20 un punto di riferimento per l'eSport anche in ambito ufficiale. Dopo un'attesa piuttosto lunga, nelle ultime ore, è stata finalmente ufficializzata la nascita dell'eSerie A Tim. Un'opportunità parecchio golosa per tutti quei ... optimaitalia

