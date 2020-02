Festival di Sanremo, scoppia il caso Morgan: assente alla terza serata? La richiesta del cantante (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ecco perché Morgan potrebbe non esibirsi sul palco dell’Ariston nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2020 Marco Castoldi, meglio noto come Morgan, è uno dei partecipanti del Festival di Sanremo 2020, la 70esima edizione del Festival della canzone italiana è condotta da Amadeus su Rai 1. Stamattina il cantante tramite il suo legale ha fatto sapere alla Rai che non si sarebbe esibito insieme a Bugo durante la terza serata se non avessero assecondato una sua richiesta. Quale? Provare la canzone almeno tre volte. Questo è ciò che si legge nella lettera: “Un calvario creato da reali ostacoli concretizzati in continue azioni di sabotaggio che porteranno alla situazione incresciosa che oggi, il giorno in cui dovrà andare in scena la cosa, non gli è stata concessa una sola prova.” Nella lettera inviata alla Rai dall’avvocato di Morgan si legge poi: “A ... nonsolo.tv

