Festival di Sanremo | il resoconto della seconda serata

Sanremo - Morgan minaccia di non esibirsi durante la terza serata del Festival : Sanremo, Morgan minaccia di non esibirsi durante la terza serata del Festival Che Sanremo sarebbe senza un’altra polemica? A scatenare la bufera questa volta è Morgan, cantante in gara alla kermesse in coppia, che avrebbe scritto una lettera indirizzata alla Rai, nella quale dichiara di non voler partecipare alla terza serata del Festival. Marco Castoldi, in arte Morgan, avrebbe dovuto esibirsi questa sera, giovedì 6 febbraio ...

Festival di Sanremo 2020 - è polemica per una frase di Diletta Leotta : polemica per una frase Come ogni edizione del Festival di Sanremo, anche quella attuale sta regalando al pubblico tante emozioni e colpi di scena. Il merito è senza dubbio sia dei partecipanti e sia degli ospiti che si esibiscono sul palco più noto della musica italiana. Ieri sera Tiziano Ferro ha duettato con il grande Massimo Ranieri sulle note di ‘Perdere l’amore‘. E’ stato uno dei momenti più attesi con trepidazione, ...

Sanremo 2020 - Cristiano Ronaldo al Festival : ecco l'indizio di Georgina Rodriguez : Georgina Rodriguez stasera ospite nella terza serata di Sanremo 2020. Con lei potrebbe esserci Cristiano Ronaldo.

Sanremo 2020 - Zucchero addolcisce il Festival. L'Ariston vibra con lui allo scoccare della mezzanotte : Cappello. Barba. Camicia a fiori. E quel sound che conquista tutti. allo scoccare lo show continua. Sempre in grande stile con Zucchero sul palco del Festival di Sanremo. Dalla Nuova Zelanda, passando per l’Austria, Inghilterra e poi Europa. Ma il grande ritorno a Verona, per la sua super tournée, s

Festival di Sanremo 2020 - la rivelazione di Giovanna Civitillo in diretta : “Il sesso con Amadeus? Stendiamo un velo pietoso” : A giudicare dalla risposta di Giovanna Civitillo, si direbbe proprio che l’ultima volta che si è visto Amadeus “eccitato” è stato quella volta durante una puntata de L’Eredità, quando lui conduceva il quiz e la futura sposa vestiva i panni de “la scossa” e si esibiva in un sensuale balletto proprio sotto i suoi occhi spalancati. Una scena immortalata in un video che è diventato virale sui social negli ultimi ...

Morgan abbandona il Festival di Sanremo? Scoppia il caso : L’ex BluVertigo contro le direttive di Sanremo: Morgan potrebbe non presentarsi alla terza puntata dello show A poche ore dal terzo appuntamento del Festival di Sanremo, Marco Castoldi (in arte Morgan) ha spiazzato tutti minacciando di disertare la puntata dedicata ai duetti. Il milanese avrebbe dovuto esibirsi portando sul palco ‘Lontano dagli occhi’ di Sergio […] L'articolo Morgan abbandona il Festival di Sanremo? ...

Attimi di terrore in galleria nella seconda serata del Festival di Sanremo : E’ successo all’una di notte, tra le esibizioni di Tiziano Ferro e Junior Cally. Improvvisamente è scoppiato il panico tra gli spettatori in galleria. Attimi di terrore nella notte sanremese. E questa volta non è stata una boutade o una trovata pubblicitaria per aumentare gli ascolti. Anche perchè nessuno ha visto nulla in diretta. All’una […] L'articolo Attimi di terrore in galleria nella seconda serata del Festival di Sanremo ...

Festival di Sanremo 2020 - Morgan minaccia di non salire sul palco : “Boicottaggi continui” e Amadeus risponde : “L’ho visto provare - creerebbe un problema a Bugo” : Altroché Junior Cally, il vero “incendiario” del Festival di Sanremo è Morgan. Il cantautore questa sera dovrebbe cantare con Bugo la cover di “Lontano dagli occhi”. Ma c’è il rischio che possa lasciare il compagno di avventura da solo sul palco. Alle 6 del mattino ai giornalisti della Sala Stampa dell’Ariston e al direttore di Rai Uno Stefano Coletta è arrivato il messaggio di un avvocato per conto di Morgan che denunciava una ...

Festival di Sanremo 2020 - mea culpa di Amadeus sullo show fino a notte fonda : “Devo accelerare sui tempi”. Stasera con lui Alketa Vejsiu e Georgina Rodriguez : Visi felici e rilassati in sala stampa per commentare i risultati Auditel eccezionali della seconda serata del Festival di Sanremo 2020. Il direttore artistico e conduttore però tira il freno a mano: “Tendo a stare con i piedi per terra, – dice Amadeus – anche questa mattina ho provato una gioia immensa, ma ci sono altre tre serate, mi lascerò andare più avanti. Però c’è una grande soddisfazione. Sono felice dell’alchimia ...

Rancore al 70mo Festival di Sanremo con “Eden”. Fuori oggi il videoclip del brano : ESCE IL 28 FEBBRAIO LO SPECIALE VINILE CONTENTENTE “EDEN” e “LUCE” DI ELISA NELLA VERSIONE COVER DI Rancore feat. LA RAPPRESENTANTE DI LISTA e DARDUST Ha debuttato tra le canzoni in gara, durante la seconda serata del 70esimo Festival di Sanremo, “EDEN” di Rancore. Del brano, scritto da Rancore e prodotto da Dardust, viene rilasciato oggi il videoclip ufficiale. Link al videoclip di “Eden” su YouTube: https://youtu.be/DCmACrF33Po Rancore parla ...

Sanremo 2020 ascolti seconda serata - il Festival sale ancora al 53 - 3% - picchi al 62 - 3 % con “I Ricchi e Poveri” : Sanremo 2020 ascolti seconda serata, Amadeus-Fiorello superano Baglioni ma non Conti. Record del 62,3% con la reunion de "I Ricchi e Poveri" Lo share della 70esima edizione continua ad alzarsi. Gli ascolti di Sanremo 2020 della seconda serata hanno raggiunto il 53,3% per un totale di 9.693.000. Nello specifico, la prima parte è stata seguita da 12.841.000 (52,5%) mentre la seconda ha ottenuto 5.451.000 spettatori (56.14%). Gli ascolti della ...

Sanremo 2020 - è boom di ascolti per Amadeus e il suo Festival : Saranno state tutte le polemiche precedenti al Festival, o la straordinaria sinergia tra Fiorello e Amadeus, o la presenza fissa di Tiziano Ferro, ma questo Sanremo 2020 sta raggiungendo ascolti leggendari. I dati Auditel parlano chiaro: la prima serata è stata un clamoroso successo, ma la seconda è riuscita a battere il record. In buona sostanza la 70esima edizione di Sanremo viaggia su una media del 53,3% di share. Riuscirà la kermesse a ...

Terza serata Sanremo 2020 streaming e tv : dove vedere il Festival : Terza serata Sanremo 2020 streaming e diretta tv: dove vedere il Festival Terza serata Sanremo 2020 streaming TV – Questa sera, giovedì 6 febbraio 2020, al teatro Ariston di Sanremo va in scena la Terza serata del Festival di Sanremo 2020, l’evento televisivo più importante in Italia giunto alla 70esima edizione e condotto da Amadeus. LA NOSTRA DIRETTA TUTTE LE NOTIZIE SUL Festival DI Sanremo 2020 Milioni i telespettatori che seguiranno la ...

Festival di Sanremo 2020 - Lewis Capaldi sul palco dell’Ariston : il vicino della porta accanto - modello arruffato e very normal people alla Ed Sheeran : Ma che scherziamo? Lewis Capaldi è più social di Chiara Ferragni, Fiorello e Obama messi insieme. Il ragazzotto 23enne scozzese ospite speciale a Sanremo 2020, uno che in un paio d’anni ha scalato, ed è rimasto in vetta per un bel po’, le classifiche di vendita in Gran Bretagna è un fenomeno Twitter da far spavento. Lewis amico nostro. Il 1 febbraio posta una sua foto in primissimo piano con un’espressione un po’ stranita e sotto “Ho appena ...