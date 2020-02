Festival di Sanremo 2020, Roberto Benigni sul palco dell’Ariston: monologo dissacrante o cultura? La grande attesa per il premio Oscar (Di giovedì 6 febbraio 2020) Che Benigni ci dobbiamo aspettare? Non lo sappiamo. Divina commedia o monologo “alla vecchia”, quello de “La mona, la topa, la sorca, la patonza, la gnocca, la gattina, la passerottina, la fisarmonica, la vagina”? Politica e sberleffo o alta cultura? Nasci incendiario e muori pompiere? Domande che alcuni si fanno, quando c’è di mezzo Roberto Benigni, superospite di Sanremo 2020. Solo Fiorello e Amadeus lo sanno. Molto si è parlato dei suoi 300 mila euro di cachet, mai confermati. Quel che è certo è che nel Sanremo dei “grandi ritorni”, riportare il premio Oscar come miglior attore e miglior film straniero con la Vita è Bella (1999) sul palco è stato l’ennesimo ‘colpaccio’ messo a segno dalla diabolica e fantastica coppia Fiore-Ama. “Quando mi dicono Sanremo per me è come dire Pinocchio, è una favola, è il 70esimo anniversario, è la ... ilfattoquotidiano

stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - trash_italiano : Quando Barbara d'Urso condurrà il Festival di Sanremo, nel prima-festival ci sarà la macchina della verità dall'Alabama. #Sanremo2020 - MarioManca : «Al Festival di Sanremo si entra Papa e si esce Papeete». Tipo che con questa frase lo share ha sfiorato il 95%. #Sanremo2020 -