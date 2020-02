Festival di Sanremo 2020: outing per due cantanti in gara – VIDEO (Di giovedì 6 febbraio 2020) Dagospia fa outing a due cantanti che stanno partecipand alla 70esima edizione de Festival di Sanremo, ecco cosa ha rivelato il portale Lo scoop è stato lanciato da Dagospia, non ha rivelato i nomi ma ha fatto outing a due cantanti del Festival di Sanremo 2020. Stando a Dagospia uno dei 24 cantanti dopo la … L'articolo Festival di Sanremo 2020: outing per due cantanti in gara – VIDEO NewNotizie.it. newnotizie

trash_italiano : Quando Barbara d'Urso condurrà il Festival di Sanremo, nel prima-festival ci sarà la macchina della verità dall'Alabama. #Sanremo2020 - MarioManca : «Al Festival di Sanremo si entra Papa e si esce Papeete». Tipo che con questa frase lo share ha sfiorato il 95%. #Sanremo2020 - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… -