Festival di Sanremo 2020, Morgan grida al complotto: “Il casino che c’è stato è avvenuto per mano di un misterioso sabotatore” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Per tutto il giorno (dalle 6 del mattino per l’esattezza) Morgan ha messo sottosopra il Festival di Sanremo minacciando di lasciare la kermesse perché qualcuno avrebbe sabotato le prove della cover “Canzone per Te” di Sergio Endrigo. Amadeus ha respinto le accusa affermando che in realtà l’artista le prove le aveva fatte, mentre il direttore di Rai Uno Coletta ha affermato che avrebbe cercato di accontentare la richiesta di fare più prove. Alla fine Morgan si è presentato alle prove tra sorrisi e pacche sulle spalle. Al termine delle prove però ha scritto sui social la sua versione dei fatti, senza peli sulla lingua. “Alla fine si è fatta solamente la prova generale, come avevo ormai intuito. Questo significa che abbiamo montato da zero una cosa che tutti gli altri hanno provato e riprovato da mesi. – ha affermato Morgan – In una prova sola e a poche ore dalla ... ilfattoquotidiano

