Festival di Sanremo 2020, Lewis Capaldi sul palco dell’Ariston: il vicino della porta accanto, modello arruffato e very normal people alla Ed Sheeran (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ma che scherziamo? Lewis Capaldi è più social di Chiara Ferragni, Fiorello e Obama messi insieme. Il ragazzotto 23enne scozzese ospite speciale a Sanremo 2020, uno che in un paio d’anni ha scalato, ed è rimasto in vetta per un bel po’, le classifiche di vendita in Gran Bretagna è un fenomeno Twitter da far spavento. Lewis amico nostro. Il 1 febbraio posta una sua foto in primissimo piano con un’espressione un po’ stranita e sotto “Ho appena scoperto che Before you go è prima in classifica nel primo giorno in cui è scattata la Brexit”. Ottomila retweet. 75mila like. Il 26 gennaio pubblica un selfie mentre è al cesso, sì sulla tazza del water. Espressione soddisfatta, Carta igienica sullo sfondo. E la didascalia che spacca: “Grammy. Baby!”. Dissacrante e allo stesso tempo gioviale come solo un suddito, pur scozzese, di sua maestà potrebbe essere, Lewis è una star recentissima del pop e ... ilfattoquotidiano

