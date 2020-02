Festival di Sanremo 2020, la diretta della terza serata. Roberto Benigni: “Ora si può votare anche al citofono” – FOTO e VIDEO (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ci risiamo. Stavolta per il terzo atto del Festival di Sanremo 2020: è la serata dei duetti. Non con i loro brani inediti, ma con le cover di brani storici della storia del Festival. La fine della puntata, da scaletta, è fissata per le 2.03. Sarà una lunghissima serata. Alla guida, con Amadeus, ci sono la star albanese Alketa Vejsiu e Georgina Rodriguez, con Cristiano Ronaldo seduto in prima fila che la guarda ammirato. In apertura della terza serata del Festival di Sanremo, Amadeus dedica un pensiero alle vittime dell’incidente ferroviario di questa mattina a Lodi. LA diretta della serata 22.56 – Amadues è onorato. Presenta Benigni, che arriva dalla passerella esterna con l’accompagnamento di una banda. “Sembravo un capo di Stato, non mi era mai capitato”, scherza. L’ultima volta, nove anni fa, era arrivato a cavallo per ... ilfattoquotidiano

