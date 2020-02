Feltrinelli: sciolta jv con Cirfood, tiene controllo Red (2) (Di giovedì 6 febbraio 2020) (Adnkronos) – ‘Questi anni di collaborazione con Cirfood ci hanno consentito di ampliare e di perfezionare il nostro sguardo sul settore del food & beverage. Fin dalla nascita del format Red, nel 2012, abbiamo creduto nell’ibridazione tra prodotti culturali e convivialità per la costruzione di spazi di incontro ed esperienza”, spiega Alberto Rivolta, coo di gruppo Feltrinelli. ‘L’operazione che annunciamo oggi ci rifocalizza con rinnovata energia sulla nostra vocazione più autentica: la produzione e diffusione di cultura, con l’attenzione a tutto ciò che può essere un contributo innovativo al nostro rapporto con i clienti, nel solco della tradizione Feltrinelli”. Giordano Curti, direttore generale di Cirfood spiega che “l’acquisizione di Antica Focacceria San Francesco rappresenta per noi una scelta strategica per il ... calcioweb.eu

