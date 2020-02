Fed Cup 2020, Italia-Estonia 2-1: Martina Trevisan e Jasmine Paolini dominano il doppio e regalano la vittoria alla squadra azzurra (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ci pensano Martina Trevisan e Jasmine Paolini a chiudere la pratica Estonia. Il doppio è decisivo per l’Italia che supera per 2-1 le padrone di casa grazie al successo delle due toscane contro la coppia Gorlats/Saar in due set con il punteggio di 6-3 6-2 dopo poco più di un’ora di gioco. Grazie alla vittoria contro l’Estonia, l’Italia è già certa di essere tra le migliori due del proprio girone del Gruppo I di Fed Cup e dunque giocherà sicuramente la sfida che vale la qualificazione al playoff per il World Group. Inizio di partita assurdo. Sei game e addirittura sei break consecutivi, con le giocatrici che non riescono assolutamente a tenere i propri turni di servizio. Finalmente nel settimo game Trevisan riesce a tenere la battuta e da quel momento comincia un vero e proprio dominio azzurro. Nell’ottavo gioco le due toscane riescono a rispondere molto bene ... oasport

