Fca trova l’accordo col fisco italiano: contenzioso risolto con “soli” 730 milioni di euro (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sono 730 i milioni riconosciuti da Fca all’amministrazione fiscale italiana per l’accertamento di 2,6 miliardi di asset aggiuntivi rispetto a quelli dichiarati dal gruppo nel 2014, anno della cosiddetta “exit tax” e del trasferimento della sede fiscale della società dall’Italia al Regno Unito. La richiesta dell’Agenzia delle Entrate era partita da 1 miliardo di euro. I numeri emergono dall’accordo stipulato il 20 dicembre scorso da Fca e Agenzia delle Entrate a seguito delle attività di verifica dell’Agenzia ed annunciato oggi dal direttore finanziario del gruppo, Richard Palmer. L’importo, come spiegato da Palmer, è stato pagato all’erario utilizzando perdite fiscali ed è stato già incassato dall’amministrazione, che non ha conseguentemente imposto alcuna sanzione o interesse. La contestazione Lo scorso ... open.online

