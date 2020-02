Fattura elettronica 2020: nuovo modello contribuenti, cosa cambia (Di giovedì 6 febbraio 2020) Fattura elettronica 2020: nuovo modello contribuenti, cosa cambia Fattura elettronica: di qualche giorno fa l’annuncio da parte dell’Agenzia delle Entrate, in arrivo una versione aggiornata del tracciato Xml. Passo avanti verso la compilazione automatica dei moduli per liquidazioni periodiche e annuali ma anche dei Registri Iva e, presto, della dichiarazione dei redditi. Fattura elettronica: cos’è il tracciato Xml L’Xml, acronimo che sta per eXtensible Markup Language, è il linguaggio che costituisce la struttura della Fattura elettronica. In pratica, nonostante le differenze che possono esserci a livello di layout, l’aspetto estetico in poche parole, è il format in cui si inseriscono i dati specifici di ogni e-Fattura (fin qui ne sono state emesse più di 2miliardi tra B2B e B2C). Lo ha realizzato la Sogei, la società informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ... termometropolitico

Claudiano1979 : @pia_nucera @marcomarkiori @chiaragribaudo A fronte di fattura elettronica, corrispettivi telematici, 13 adempiment… - munalux : @ItaliaViva @marattin Sì ma che sia semplice evitando le complicazioni che sono state fatte con la fattura elettron… - GianniDeZuani : Fattura elettronica subito per gli esclusi dal forfettario 2020: novità dal MEF -