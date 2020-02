F1, Ross Brawn: “GP Cina? Credo sia possibile il rinvio a causa del Coronavirus. Situazione molto difficile” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tra le tante voci che si levano relativamente alla possibile disputa o meno del GP di Cina, a Shanghai, nel pRossimo aprile, c’è quella di Ross Brawn, oggi direttore generale e responsabile sportivo della F1. Parlando alla Gazzetta dello Sport in relazione all’emergenza creata dal Coronavirus, Brawn si è detto particolarmente pessimista sulla disputa nel quarto mese dell’anno, ma ottimista sul rinvio. Queste le parole rilasciate dall’ex mente di tanti successi della Ferrari alla Gazzetta dello Sport, nella persona di Mario Salvini: “La situazione per il GP di Shanghai con l’emergenza Coronavirus è molto difficile. Attendiamo notizie dagli organizzatori locali per prendere una decisione definitiva. Tutti gli eventi pubblici e sportivi di marzo sono stati cancellati, e noi siamo a metà aprile. Non vogliamo mettere a rischio nessuno, a cominciare da ... oasport

OA_Sport : F1, Ross Brawn: “GP Cina? Credo sia possibile il rinvio a causa del Coronavirus. Situazione molto difficile” - FormulaPassion : #F1 | Ross #Brawn ha confrontato l'era #Schumacher con quella di Lewis #Hamilton - CricchioValerio : Morgan continua a farsi fare i capelli da Ross Brawn #Sanremo2020 #Sanremo20 -