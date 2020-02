Europa League, la lista e il calendario della Roma (Di giovedì 6 febbraio 2020) La lista della Roma per l’Europa League 2019-2020. Nessuna esclusione a sorpresa in casa giallorossa. Presenti i nuovi acquisti. Roma – La lista della Roma per l’Europa League 2019-2020. Il tecnico Fonseca ha reso nota la squadra che parteciperà alla fase ad eliminazione competizione europea. La lista Europa League della Roma Due le esclusioni in casa Roma. Rispetto alla fase a gironi Fonseca ha lasciato a casa il terzo portiere Fuzato e oltre i lungodegenti Zaniolo e Zappacosta. Inserito Cetin che ha vinto il ballottaggio con il neo arrivato Ibanez.. Per il resto nessuna sorpresa con gli altri arrivati che fanno parte di questa lista. Presente anche Nikola Kalinic, acquistato come vice Dzeko. Nella lista B non mancano tanti talenti della Primavera. Da Bouah a Riccardi passando anche per Calafiori e Antonucci. Quest’ultimo ormai fa parte a tutti gli ... newsmondo

